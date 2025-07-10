Павел Малков: в 2026 году в регионе благоустроят 26 общественных пространств, которые выбрали жители

В 2026 году в Рязанской области приведут в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков, комментируя работу по благоустройству общественных пространств, которая ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» создаем и обновляем парки, пешеходные улицы и общественные пространства по всей Рязанской области. В следующем году приведем в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители на проекте «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул глава региона.

В 2026 году в Рязанской области приведут в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков, комментируя работу по благоустройству общественных пространств, которая ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» создаем и обновляем парки, пешеходные улицы и общественные пространства по всей Рязанской области. В следующем году приведем в порядок 26 общественных пространств, которые выбрали жители на проекте «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул глава региона.

Территории для обновления выбрали жители во время онлайн-голосования. В рамках программы, которая работает с 2017 года, в регионе преобразили в целом уже более 200 территорий.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроено почти 9 тысяч парков. Каждый из них, по его словам, — это забота о семьях и будущем детей, место для встреч, активного отдыха и семейного досуга. Кроме того, проекты благоустройства всегда разрабатываются с учетом потребностей всех возрастных групп и маломобильных граждан.

«Благоустройство общественных пространств — важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населенные пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьей и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным Президентом России», — заявил Марат Хуснуллин.