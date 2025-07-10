На въезде в Рязань произошла серьезная авария

На въезде в Рязань, на Московском шоссе, произошла серьезная авария. Об этом пишут в «Топоре. Рязань». Уточняется, что на место происшествия приехала реанимация. Трассу частично перекрыли. Остальные подробности пока неизвестны.