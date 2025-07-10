До +38 градусов может прогреться температура воздуха в Рязанской области
По его словам, в ближайшие дни жаркая погода продолжит испытывать на прочность жителей Рязанской области. «До понедельника, по предварительным прогнозам, существенных осадков не ожидается, а в четверг и пятницу местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — заключил Степанов.
До +38 градусов может прогреться температура воздуха в Рязанской области. Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале.
По его словам, до понедельника существенных осадков в регионе не ожидается.
«В четверг и пятницу местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — заключил Степанов.