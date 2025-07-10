До +38 градусов может прогреться температура воздуха в Рязанской области

По его словам, в ближайшие дни жаркая погода продолжит испытывать на прочность жителей Рязанской области. «До понедельника, по предварительным прогнозам, существенных осадков не ожидается, а в четверг и пятницу местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — заключил Степанов.

До +38 градусов может прогреться температура воздуха в Рязанской области. Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале.

По его словам, до понедельника существенных осадков в регионе не ожидается.

«В четверг и пятницу местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — заключил Степанов.