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До +38 градусов может прогреться температура воздуха в Рязанской области
По его словам, в ближайшие дни жаркая погода продолжит испытывать на прочность жителей Рязанской области. «До понедельника, по предварительным прогнозам, существенных осадков не ожидается, а в четверг и пятницу местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — заключил Степанов.

До +38 градусов может прогреться температура воздуха в Рязанской области. Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале.

По его словам, до понедельника существенных осадков в регионе не ожидается.

«В четверг и пятницу местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — заключил Степанов.