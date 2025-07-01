В Рязанской области пропал участник СВО

55-летний Юрий Казанский пропал 28 июня. Его бывшая супруга сообщила, что последний раз мужчину видели в Новомичуринске. Она отметила, что пропавший недавно вернулся из СВО и собирался обратно на фронт. Его приметы: родинка на правой щеке, нет кисти правой руки, хромает, так как получил ранение ноги. Был одет в военную форму. Отмечается, что документов у него при себе нет. Всех, кто располагает информацией о местонахождении военного, просят звонить по номеру +7 (930) 873-11-59.

В Рязанской области пропал участник СВО. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила бывшая супруга пропавшего.

55-летний Юрий Казанский пропал 28 июня. Его бывшая супруга сообщила, что последний раз мужчину видели в Новомичуринске. Она отметила, что пропавший недавно вернулся из СВО и собирался обратно на фронт.

Его приметы: родинка на правой щеке, нет кисти правой руки, хромает, так как получил ранение ноги. Был одет в военную форму.