В Олимпийском городке около новой школы построят дорогу за 15,7 миллиона рублей

На строительство автомобильной дороги в Олимпийском городке выделили 15 миллионов 735 тысяч 972 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Новая автомобильная дорога пройдет вдоль гаражного кооператива «Бытовик-2» и соединит строящуюся школу с трассой около дома № 5 ЖК «Яркий» в Олимпийском городке. Общая ее протяженность составит 207 метров.
Подрядчику необходимо построить дорогу, нанести разметку, уложить тротуарное покрытие, установить знаки, сигнальные столбики и элементы наружного освещения.
Работы завершат до 30 октября 2025 года.
Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации.
Напомним, на новую школу около ЖК «Олимпийский» выделили полтора миллиарда рублей. По словам мэра Виталия Артемова, строительство образовательного учреждения на 1100 мест планируют завершить летом 2025 года.