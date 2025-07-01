В Олимпийском городке около новой школы построят дорогу за 15,7 миллиона рублей

Новая автомобильная дорога пройдет вдоль гаражного кооператива «Бытовик-2» и соединит строящуюся школу с трассой около дома № 5 ЖК «Яркий» в Олимпийском городке. Общая ее протяженность составит 207 метров. Подрядчику необходимо построить дорогу, нанести разметку, уложить тротуарное покрытие, установить знаки, сигнальные столбики и элементы наружного освещения. Работы завершат до 30 октября 2025 года. Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации.