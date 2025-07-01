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В Госдуме предложили запретить укладку асфальта в неблагоприятную погоду
Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Владимир Плякин направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с инициативой запретить укладку асфальта в условиях дождя или снега. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ обращения. Плякин подчеркивает необходимость внесения изменений в свод правил «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги». По мнению депутата, работы по укладке асфальтобетона должны проводиться исключительно в сухую погоду, что позволит значительно повысить качество и долговечность дорожного покрытия. Он указывает на то, что в настоящее время в России часто фиксируются случаи укладки асфальта на мокрое основание, что приводит к ухудшению сцепления слоев и нарушению структуры покрытия. В результате асфальт начинает разрушаться уже через несколько месяцев, что требует повторного ремонта и увеличивает бюджетные расходы. Депутат считает, что реализация данной инициативы не только улучшит состояние дорог, но и поможет избежать ненужных затрат, связанных с внеплановыми ремонтами.

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Владимир Плякин направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину с инициативой запретить укладку асфальта в условиях дождя или снега. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Плякин подчеркивает необходимость внесения изменений в свод правил «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги».

По мнению депутата, работы по укладке асфальтобетона должны проводиться исключительно в сухую погоду, что позволит значительно повысить качество и долговечность дорожного покрытия. Он указывает на то, что в настоящее время в России часто фиксируются случаи укладки асфальта на мокрое основание, что приводит к ухудшению сцепления слоев и нарушению структуры покрытия. В результате асфальт начинает разрушаться уже через несколько месяцев, что требует повторного ремонта и увеличивает бюджетные расходы.

Депутат считает, что реализация данной инициативы не только улучшит состояние дорог, но и поможет избежать ненужных затрат, связанных с внеплановыми ремонтами.

Фото: РИА Новости