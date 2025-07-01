Рязанских водителей предупредили о пробках на трассе М-5

С 1 по 2 июля 2025 года в Сасовском районе на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 410+580 — км 410+ 730 временно затруднено движение. Причина — ремонтные работы и подготовка к изменению схемы движения на данном участке. Водителей призвали учитывать информацию при планировании поездок, а также соблюдать скоростной режим.