На участке трассы М-5 в Рязанской области введут ограничения
Ограничения на 197-м км трассы М-5 «Урал» введут после 14 июля. Максимально-разрешенная скорость на данном участке будет временно ограничена до 40 км/ч. Помимо этого, на дороге сократят количество полос: из 4 будут действовать только 2. Причиной ограничений стали дорожные работы на путепроводе через железную дорогу. Их планируется завершить в середине сентября.
На участке трассы М-5 в Рязанской области введут ограничения. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».
Ограничения на 197-м км трассы М-5 «Урал» введут после 14 июля. Максимально-разрешенная скорость на данном участке будет временно ограничена до 40 км/ч. Помимо этого, на дороге сократят количество полос: из 4 будут действовать только 2.
Причиной ограничений стали дорожные работы на путепроводе через железную дорогу. Их планируется завершить в середине сентября.