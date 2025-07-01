На участке трассы М-5 в Рязанской области введут ограничения

Ограничения на 197-м км трассы М-5 «Урал» введут после 14 июля. Максимально-разрешенная скорость на данном участке будет временно ограничена до 40 км/ч. Помимо этого, на дороге сократят количество полос: из 4 будут действовать только 2. Причиной ограничений стали дорожные работы на путепроводе через железную дорогу. Их планируется завершить в середине сентября.

На участке трассы М-5 в Рязанской области введут ограничения. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения на 197-м км трассы М-5 «Урал» введут после 14 июля. Максимально-разрешенная скорость на данном участке будет временно ограничена до 40 км/ч. Помимо этого, на дороге сократят количество полос: из 4 будут действовать только 2.

Причиной ограничений стали дорожные работы на путепроводе через железную дорогу. Их планируется завершить в середине сентября.