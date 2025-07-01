Рязанская область отправила на экспорт 3,3 тысяч тонн торфа

Основным импортером рязанской продукции остается Казахстан, на долю которого приходится около 60% от общего объема экспорта. Также в числе крупнейших покупателей оказались Киргизия, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. Все экспортируемые партии прошли необходимый фитосанитарный контроль и соответствовали требованиям стран-импортеров.

Рязанская область с начала 2025 года отправила на экспорт 3,3 тысяч тонн торфа и торфогрунта. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Основным импортером рязанской продукции остается Казахстан, на долю которого приходится около 60% от общего объема экспорта. Также в числе крупнейших покупателей оказались Киргизия, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан.

Все экспортируемые партии прошли необходимый фитосанитарный контроль и соответствовали требованиям стран-импортеров.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям