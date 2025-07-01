Над российскими регионами за ночь сбили 60 украинских БПЛА

Отмечается, что средствами ПВО уничтожили: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Саратовской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.