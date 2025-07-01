Над российскими регионами за ночь сбили 60 украинских БПЛА
Отмечается, что средствами ПВО уничтожили: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Саратовской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.
Над российскими регионами за ночь сбили 60 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что средствами ПВО уничтожили:
- 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 16 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря,
- 5 БПЛА — над территорией Курской области,
- 4 БПЛА — над территорией Саратовской области,
- 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
- 2 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.