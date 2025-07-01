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Над российскими регионами за ночь сбили 60 украинских БПЛА
Отмечается, что средствами ПВО уничтожили: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Саратовской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Над российскими регионами за ночь сбили 60 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что средствами ПВО уничтожили:

  • 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 16 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря,
  • 5 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 4 БПЛА — над территорией Саратовской области,
  • 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
  • 2 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.