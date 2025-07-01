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Минтруда опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней в 2026 году
Согласно проекту, в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней. В феврале и марте будет 3 нерабочих дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае россияне будут отдыхать дважды по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне выходными будут 12, 13 и 14 число. Выходной 4 ноября выпадает на среду. 31 декабря станет нерабочим.

Минтруда опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней в 2026 году. Его разместили в официальном Telegram-канале министерства.

Согласно проекту, в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней. В феврале и марте будет 3 нерабочих дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае россияне будут отдыхать дважды по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне выходными будут 12, 13 и 14 число.

Выходной 4 ноября выпадает на среду. 31 декабря станет нерабочим.