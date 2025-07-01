Дело о теракте в «Крокусе» направлено в суд

Прокуратура 30 июня утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в «Крокусе» и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, РИА Новости. Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним еще не поступило. Ранее стало известно, что СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнители подтвердили, что заказчиком была Украина.

Прокуратура 30 июня утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в «Крокусе» и направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, РИА Новости.

Во 2-м Западном окружном военном суде агентству уточнили, что дело к ним еще не поступило.

Ранее стало известно, что СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнители подтвердили, что заказчиком была Украина.

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