Исполнители теракта в «Крокусе» подтвердили, что его заказчиком была Украина

По данным агентства, оружие для теракта исполнители также получили с территории Украины, куда они должны были перебраться. В Брянской области террористов ждала группа, которая собиралась помочь перейти границу. При этом, как рассказал на допросе один из обвиняемых, было ясно, что их «используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками». Отмечается, что отказываться от теракта никто не стал из-за денег. В Киеве исполнителям обещали дать по одному миллиону рублей в награду за содеянное.

Исполнители теракта в «Крокусе» подтвердили, что его заказчиком была Украина. Об этом 29 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на показания обвиняемых.

По данным агентства, оружие для теракта исполнители также получили с территории Украины, куда они должны были перебраться. В Брянской области террористов ждала группа, которая собиралась помочь перейти границу.

При этом, как рассказал на допросе один из обвиняемых, было ясно, что их «используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками».

Отмечается, что отказываться от теракта никто не стал из-за денег. В Киеве исполнителям обещали дать по одному миллиону рублей в награду за содеянное.

Ранее стало известно, что СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

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