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СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
По данным следствия, теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью «дестабилизации политической ситуации в России». Официально в «Крокусе» погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали еще 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается. Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.

СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью «дестабилизации политической ситуации в России».

Официально в «Крокусе» погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали еще 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.