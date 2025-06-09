В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка ушла из дома из-за замечания отца и погибла

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка ушла из дома из-за замечания отца и погибла. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, трагедия случилась еще в марте, но тело девочки нашли накануне катавшиеся на катере туристы.

Оказалось, что 17-летняя Любовь ушла к Финскому заливу после замечания отца за покупку дорого кофе. Девушка вышла на лед и провалилась.

Родители погибшей рассказали, что у школьницы был ранимый характер и она часто уходила из дома.