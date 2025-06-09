В Рязанском районе трое мужчин заблудились в лесу
Инцидент произошел 9 июня. Отмечается, что у мужчин застрял автомобиль. Волонтеры определили местоположение заблудившихся и помогли эвакуировать машину.
В районе поселка Варские Рязанского района трое мужчин заблудились в лесу. Об этом сообщает ПСО «Мещера» в соцсетях.
Инцидент произошел 9 июня. Отмечается, что у мужчин застрял автомобиль.
Волонтеры определили местоположение заблудившихся и помогли эвакуировать машину.
Фото: группа ПСО «Мещера» в «ВК»