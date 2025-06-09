В Рязанском районе легковушка сбила шестилетнего велосипедиста

ДТП произошло 7 июня в селе Дядьково Рязанского района. По предварительной информации полиции, около 19 часов на улице Связи около дома № 10 женщина 1996 года рождения за рулем Volkswagen Polo сбила шестилетнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу с различными травмами.