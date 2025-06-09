В России шаурма подорожала на 39%
По данным аналитиков, удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен — увеличение стоимости ингредиентов (кроме курицы), логистики, аренды, а также индексация заработных плат в общепитах. При этом, как сообщили эксперты, спрос на шаурму продолжает расти. Объем продаж увеличился на 28%, а количество торговых точек — на 38%.
В России медианная стоимость классической шаурмы выросла за год на 39% — с 269 до 374 рублей. Об этом 9 июня
По данным аналитиков, удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен — увеличение стоимости ингредиентов (кроме курицы), логистики, аренды, а также индексация заработных плат в общепитах.
При этом, как сообщили эксперты, спрос на шаурму продолжает расти. Объем продаж увеличился на 28%, а количество торговых точек — на 38%.