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В России шаурма подорожала на 39%
По данным аналитиков, удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен — увеличение стоимости ингредиентов (кроме курицы), логистики, аренды, а также индексация заработных плат в общепитах. При этом, как сообщили эксперты, спрос на шаурму продолжает расти. Объем продаж увеличился на 28%, а количество торговых точек — на 38%.

В России медианная стоимость классической шаурмы выросла за год на 39% — с 269 до 374 рублей. Об этом 9 июня сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

По данным аналитиков, удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен — увеличение стоимости ингредиентов (кроме курицы), логистики, аренды, а также индексация заработных плат в общепитах.

При этом, как сообщили эксперты, спрос на шаурму продолжает расти. Объем продаж увеличился на 28%, а количество торговых точек — на 38%.