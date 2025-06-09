В музее «Усадьба Трубиных» под Рязанью подорожали входные билеты

Ранее взрослые могли посетить музей за 200₽, а школьников пускали за 150₽. Теперь же взрослый билет стоит 600₽, а школьный — 400₽. Проход для детей младше 7 лет остался бесплатным. Усадьба находится в деревне Деулино Рязанского района и работает со среды по воскресенье с 11:00 до 17:00.