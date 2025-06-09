В Госдуме предложили запретить оскорблявшим Россию мигрантам въезд в страну

«Иностранцы, совершившие административные правонарушения против интересов РФ за границей, не смогут въехать в Россию», — заявил парламентарий. Отмечается, что нововведения коснутся как россиян, так и иностранных граждан. Если изменения примут, закон позволит штрафовать иностранцев при въезде.

В Госдуме предложили запретить оскорблявшим Россию мигрантам въезд в страну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Айрата Фаррахова.

«Иностранцы, совершившие административные правонарушения против интересов РФ за границей, не смогут въехать в Россию», — заявил парламентарий.

Отмечается, что нововведения коснутся как россиян, так и иностранных граждан. Если изменения примут, закон позволит штрафовать иностранцев при въезде.