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Летом в России представят национальный мессенджер, который будет работать на платформе Max от VK
Функционал для ведения каналов в мессенджере планируется запустить в полном объеме этой осенью. В мессенджере будет исключена возможность авторизации через подменный или виртуальный номер. «Наша задача — чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», — сказал Шадаев.

Летом в России представят национальный мессенджер, который будет работать на платформе Max от VK. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

По его словам, функционал для ведения каналов в мессенджере планируется запустить в полном объеме этой осенью.

В мессенджере будет исключена возможность авторизации через подменный или виртуальный номер.

«Наша задача — чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», — сказал Шадаев.

30 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих объединение функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.

По словам Боярского, «это будет больше, чем национальный мессенджер»: «Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг».

25 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о скором запуске Max, в котором со временем должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, что сделает платформу аналогом китайского мессенджера WeChat.