В 13 районах Рязанской области обновят парк коммунальной техники

Отмечается, что министерство ТЭК и ЖКХ региона подвело итоги конкурсного отбора и распределило среди муниципальных образований более 156 млн рублей, предназначенных на приобретение машин. Закупят экскаваторы-погрузчики, автовышки, автогрейдер, самосвал, кран-манипулятор, колесный экскаватор, вакуумную подметально-уборочную и илососную машины.