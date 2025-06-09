В 13 районах Рязанской области обновят парк коммунальной техники
Отмечается, что министерство ТЭК и ЖКХ региона подвело итоги конкурсного отбора и распределило среди муниципальных образований более 156 млн рублей, предназначенных на приобретение машин. Закупят экскаваторы-погрузчики, автовышки, автогрейдер, самосвал, кран-манипулятор, колесный экскаватор, вакуумную подметально-уборочную и илососную машины.
В 13 районах Рязанской области обновят парк коммунальной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЖКХ Инфо».
Отмечается, что министерство ТЭК и ЖКХ региона подвело итоги конкурсного отбора и распределило среди муниципальных образований более 156 млн рублей, предназначенных на приобретение машин.
Закупят экскаваторы-погрузчики, автовышки, автогрейдер, самосвал, кран-манипулятор, колесный экскаватор, вакуумную подметально-уборочную и илососную машины.