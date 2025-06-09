Сенатор США: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

«В этом нет никаких сомнений, потому что он не может выиграть в этой войне самостоятельно», — сказал сенатор США. По мнению Табервилла, Украина целенаправленно пошла на эскалацию конфликта, атаковав российские аэродромы.

Владимир Зеленский понимает, что проигрывает, и пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил американский сенатор Томми Табервилл в интервью радиостанции WABC. Его слова передало 9 июня РИА Новости.

«В этом нет никаких сомнений, потому что он не может выиграть в этой войне самостоятельно», — сказал сенатор США.

По мнению Табервилла, Украина целенаправленно пошла на эскалацию конфликта, атаковав аэродромы в России.