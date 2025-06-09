Семь пассажирских поездов с остановкой в Рязани задерживаются в пути

Отмечается, что составы № 3 Кисловодск — Москва, № 27 Симферополь — Москва, № 738 Москва — Воронеж, № 542 Москва — Адлер, № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 132 Москва-Орск едут с отклонением от графика от 48 минут до 1 часа 16 минут. Поезд № 101 Адлер-Москва задерживается на 3 часа 44 минуты. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Семь пассажирских поездов с остановкой в Рязани задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что составы № 3 Кисловодск — Москва, № 27 Симферополь — Москва, № 738 Москва — Воронеж, № 542 Москва — Адлер, № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 132 Москва-Орск едут с отклонением от графика от 48 минут до 1 часа 16 минут.

Поезд № 101 Адлер-Москва задерживается на 3 часа 44 минуты.

В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Причиной нарушения графика движения стала вынужденная остановка грузового состава на перегоне Старожилово-Денежниково.