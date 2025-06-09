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Рязанский инженер стал фигурантом двух уголовных дел
Владимир Герман стал фигурантом двух уголовных дел о разглашении охраняемых законом сведений, использованных для незаконного получения патента. Ранее Минобороны РФ подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием передать права на изобретения Российской Федерации, автор разработок согласился, рассмотрение иска было прекращено. Росреестром уже внесены соответствующие поправки в сведения о проавообладателе патентов.

Рязанский инженер, сотрудник приборного завода Владимир Герман стал фигурантом двух уголовных дел о разглашении охраняемых законом сведений, использованных для незаконного получения патента. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Ранее Минобороны РФ подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием передать права на изобретения Российской Федерации, автор разработок согласился, рассмотрение иска было прекращено.

Росреестром уже внесены соответствующие поправки в сведения о проавообладателе патентов.

Напомним, Герман — владелец патентов на изобретения «Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации» и «Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат». Патенты на них оспаривает в суде Генеральной прокуратурой и Минобороны РФ.

К делу были привлечены АО «Государственный Рязанский приборный завод» и АО «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» в качестве третьих лиц. Спорные изобретения создали в рамках государственных контрактов между Минобороны и названными организациями.