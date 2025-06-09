Рязанцы сообщили о смертельном ДТП
По данным свидетелей, в результате аварии в Шиловском районе погибли три человека, один пассажир с множественными травмами выжил. Подробности происшествия неизвестны.
Рязанцы сообщили о смертельном ДТП в поселке Лесной. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».
По данным свидетелей, в результате аварии в Шиловском районе погибли два человека, еще двое выжили.
Подробности происшествия неизвестны.
Видео доступно по ссылке.
Позже появились подробности аварии.