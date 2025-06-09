Рязанца, устроившего голым разборки с детьми на пляже, оставили в СИЗО

В понедельник, 9 июня, состоялось обжалование ареста. Его оставили без удовлетворения. По данным следствия, 25 мая подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Рязанца, который голый устроил разборки с детьми на пляже, областной суд оставил под стражей. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе суда.

В понедельник, 9 июня, состоялось обжалование ареста. Его оставили без удовлетворения.

По данным следствия, 25 мая подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Советский суд поместил вдебошира в СИЗО.