Россиянам запретили устанавливать «глухие» заборы между дачными участками

С 9 июня сплошной забор можно устанавливать только с внешней стороны — на улицу. Между соседями теперь можно ставить забор не выше полутора метров — это прозрачная сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также разрешено использовать живые изгороди высотой до 180 сантиметров. За нарушение могут оштрафовать или заставить снести забор. Размер штрафа составляет от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.

Россиянам запретили устанавливать «глухие» заборы между дачными участками. Об этом сообщает ТАСС.

С 9 июня сплошной забор можно устанавливать только с внешней стороны — на улицу. Между соседями теперь можно ставить забор не выше полутора метров — это прозрачная сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также разрешено использовать живые изгороди высотой до 180 сантиметров.

За нарушение могут оштрафовать или заставить снести забор. Размер штрафа составляет от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.