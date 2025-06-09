Россия и Украина обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет

В понедельник, 9 июня, первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории. Отмечается, что взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — подчеркнули в Минобороны. Позже военные пройдут реабилитацию в России.

Россия и Украина обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет. Об этом сообщает Минобороны.

В понедельник, 9 июня, первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории. Отмечается, что взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — подчеркнули в Минобороны.

Позже военные пройдут реабилитацию в России.