Главу Красноярска Владислава Логинова задержали после Дня города
По данным ТАСС, мэра подозревают в получении взятки. Его допросят. Точный процессуальный статус чиновника пока остается неясным.
Главу Красноярска Владислава Логинова задержали после Дня города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, мэра подозревают в получении взятки. Его допросят. Точный процессуальный статус чиновника пока остается неясным.
Фото: Telegram-канал Владислава Логинова.