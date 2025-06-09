Главу Красноярска Владислава Логинова задержали после Дня города

По данным ТАСС, мэра подозревают в получении взятки. Его допросят. Точный процессуальный статус чиновника пока остается неясным.

Главу Красноярска Владислава Логинова задержали после Дня города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мэра подозревают в получении взятки. Его допросят. Точный процессуальный статус чиновника пока остается неясным.

Фото: Telegram-канал Владислава Логинова.