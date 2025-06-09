Дом общественных организаций в Рязани отремонтируют за 40 миллионов рублей

Согласно документам, работы проведут в зрительном зале, подсобных помещениях первого и второго этажей, на лестничных клетках. Подрядчику необходимо очистить стены и потолки от старого покрытия, нанести новый штукатурный слой и окрасить поверхности, обновить покрытие полов. Также выполнят работы по замене оборудования систем электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Ремонт завершат до 1 декабря 2025 года. Заказчиком проведения работ выступило ГКУ РО «Дом общественных организаций».

На проведение ремонта в Доме общественных организаций в Рязани по адресу Первомайский проспект, дом 17 выделили 40 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы проведут в зрительном зале, подсобных помещениях первого и второго этажей, на лестничных клетках. Подрядчику необходимо очистить стены и потолки от старого покрытия, нанести новый штукатурный слой и окрасить поверхности, обновить покрытие полов.

Также выполнят работы по замене оборудования систем электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции.

Ремонт завершат до 1 декабря 2025 года. Заказчиком проведения работ выступило ГКУ РО «Дом общественных организаций».

Отметим, что здание является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль Первомайского проспекта: жилые и общественные здания XIX — начала XX веков».

Фото: сайт госзакупок.