Для рязанского учителя и бизнесмена запросили реальные сроки за избиение ребенка

В начале осужденный 53-летний Михаил Калабухов не смог назвать дату рождения собственного несовершеннолетнего ребенка, только возраст, когда суд устанавливал его личность. 53-летний Евгений Виштак рассказал, что работал в школе-интернате педагогом-психологом, а сейчас отстранен. Оба осужденных не признали вину на заседаниях в первой инстанции. Согласно информации, которая прозвучала в Областном суде, Калабухов утверждал, что подросток сам полез драться. Прокуратура просила переквалифицировать дело на 162 статью уголовного кодекса (нападение на человека с целью завладения его имущества) и дать подсудимым реальные сроки.

В Рязани началось рассмотрение апелляции по приговорам педагогу и бизнесмену, избивших 15-летнего подростка в Пронске после замечания не мочиться при детях. На заседании в понедельник, 9 июня, была корреспондент РЗН. Инфо.

В начале осужденный 53-летний Михаил Калабухов не смог назвать дату рождения собственного несовершеннолетнего ребенка, только возраст, когда суд устанавливал его личность. 53-летний Евгений Виштак рассказал, что работал в школе-интернате педагогом-психологом, а сейчас отстранен. Оба осужденных не признали вину на заседаниях в первой инстанции.

Согласно информации, которая прозвучала в Областном суде, Калабухов утверждал, что подросток сам полез драться.

Прокуратура просила переквалифицировать дело на 162 статью уголовного кодекса (нападение на человека с целью завладения его имущества) и дать подсудимым реальные сроки. Пронский суд рассматривал дело по 213 статье УК РФ (хулиганство). Калабухову прокурор запросила 2,6 года общего режима, Виштаку — 2 года.

В материалах дела есть свидетельства, что, после избиения бизнесмен угрожал мальчику забрать велосипед, далее дети слышали скрежет металла и слова: «Грузи давай». На месте велосипед сотрудники полиции не обнаружили, но позднее он появился на площадке, где избили подростка.

Адвокаты подсудимых просили вовсе прекратить уголовное преследование — в случае Калабухова из-за истечения срока давности, в случае Виштака вынести оправдательный приговор.

«Все доказательства основаны на показаниях двух испуганных подростках. Да, Калабухов признает ссору, да, все понятно. Но потерпевший не говорит о том, что он начал эту ссору», — выступил адвокат подсудимых.

Виштак и Калабухов рассказали суду, что предлагали потерпевшему по 50 тысяч рублей в качестве возмещения вреда, но родители 15-летнего избитого подростка не приняли деньги.

Прение сторон отложили на 19 июня.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Мальчик проводил летние каникулы в Пронске. В один из дней из салона проезжающей машины вышел мужчина и начал мочиться на асфальт на глазах у детей. Подросток сделал мужчине замечание, после чего его избили. Тогда на мужчин завели уголовные дела по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Редакция РЗН. Инфо разбиралась в ситуации вместе с родителями подростка.

Суд признал педагога и бизнесмена виновными по статье 213 части 2 (Хулиганство). Калабухову назначили 2,6 года условно, а Виштаку — 2 года условно. Подробнее — в сюжете.