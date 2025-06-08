Владельцы конноспортивного клуба в Рязанской области спасли троих жеребят

Троих жеребят с признаками орловской породы выкупили в Тамбовской области. Деньги на спасение лошадей от участи «стать колбасой» помогли собрать подписчики страницы пронского конноспортивного клуба в соцсети. После того, как полудикие жеребята освоятся и привыкнут к нормальному отношению, их выпустят в луга.