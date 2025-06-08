В Рязанской области объявляли беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА объявили в 23:07 7 июня. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 1:35 8 июня беспилотную опасность в регионе отменили.