В МЧС прокомментировали пожар на ферме в Рязанской области

Информация о пожаре в деревне Глебково Рыбновского района 7 июня в 03:58. Загорелся блок хозяйственных построек. В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет.