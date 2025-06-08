В МЧС прокомментировали пожар на ферме в Рязанской области
Информация о пожаре в деревне Глебково Рыбновского района 7 июня в 03:58. Загорелся блок хозяйственных построек. В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет.
В ГУ МЧС прокомментировали пожар на ферме в Рязанской области. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
Информация о пожаре в деревне Глебково Рыбновского района 7 июня в 03:58. Загорелся блок хозяйственных построек. В тушении участвовали 14 человек и пять единиц техники.
Пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия.