В Рязанской области засняли пожар на ферме

О пожаре в поселке Глебково сообщили очевидцы 7 июня. На видео виден столб дыма и пламя. На месте работали пожарные. «Причины возгорания неизвестны, тушили пожар около трех часов», — написали в посте. Официальная информация о случившемся не поступала.