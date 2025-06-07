В Рязанской области засняли пожар на ферме
О пожаре в поселке Глебково сообщили очевидцы 7 июня. На видео виден столб дыма и пламя. На месте работали пожарные. «Причины возгорания неизвестны, тушили пожар около трех часов», — написали в посте. Официальная информация о случившемся не поступала.
В Рыбновском районе ночью горела ферма. О пожаре в поселке Глебково сообщили в соцсетях 7 июня.
На видео виден столб дыма и пламя. На месте работали пожарные.
«Причины возгорания неизвестны, тушили пожар около трех часов», — написали в посте.
Официальная информация о случившемся не поступала.