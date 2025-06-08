Рязанцев предупредили об уничтожении обломков БПЛА

«8 июня в Рязанском районе будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — написали в посте. Рязанцам напомнили, что приближаться к обломкам БПЛА нельзя. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

В Рязанском районе будет проводиться уничтожение обломков БПЛА. Об этом сообщила опергруппа региона в соцсетях.

«8 июня в Рязанском районе будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — написали в посте.

Рязанцам напомнили, что приближаться к обломкам БПЛА нельзя. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Напомним, 6 июня осколки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома в Рязанской области.

В 23:07 7 июня в регионе объявляли беспилотную опасность. В 1:35 8 июня ее отменили.