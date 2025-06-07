Осколки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома в Рязанской области

По данным Минобороны, с 14:30 6 июня до 00.00 7 июня над Рязанской областью сбили БПЛА. Точное число дронов не указано. «Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — написал Павел Малков.