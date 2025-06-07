В рязанском торговом центре произошел пожар

7 июня около 13.00 в деревне Баграмово Рыбновского загорелось двухэтажное здание, где располагаются магазин «Пятерочка» и ФАП. На месте происшествия работают расчеты ПСЧ-35 и скорая. Очевидцы предположили, что причиной пожара мог стать скачок напряжения. Официальная информация уточняется.

7 июня около 13.00 в деревне Баграмово Рыбновского района загорелось двухэтажное здание торгового центра, где располагаются магазин «Пятерочка» и ФАП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

На месте происшествия работают расчеты ПСЧ-35 и скорая. Очевидцы предположили, что причиной пожара мог стать скачок напряжения.

Официальная информация уточняется.

Фото и видео: rybnoe.net