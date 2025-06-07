В Рязанской области горел швейный цех, эвакуировали 50 человек

7 июня в 12:58 поступила информация о пожаре в деревне Баграмово Рыбновского района. Загорелся швейный цех. На тушение выезжали пять пожарных автомобилей, 14 человек личного состава. Огнем повреждено здание. Пострадавших нет.