В Рязанской области горел швейный цех, эвакуировали 50 человек
7 июня в 12:58 поступила информация о пожаре в деревне Баграмово Рыбновского района. Загорелся швейный цех. На тушение выезжали пять пожарных автомобилей, 14 человек личного состава. Огнем повреждено здание. Пострадавших нет.
В Рязанской области горел швейный цех, эвакуировали 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
7 июня в 12:58 поступила информация о пожаре в деревне Баграмово Рыбновского района. Загорелся швейный цех. На тушение выезжали пять пожарных автомобилей, 14 человек личного состава.
Огнем повреждено здание. Пострадавших нет.
Ранее в соцсетях публиковали видео с места происшествия.
Фото: rybnoe.net