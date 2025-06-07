В Рязанской области произошло серьезное ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на повороте на село Ласково Рязанского района. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием двух автомобилей, после случившегося машины съехали в кювет. «На земле лежат несколько человек», — написали в посте. Официально информацию не комментировали.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом 7 июня сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на повороте на село Ласково Рязанского района. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием двух автомобилей, после случившегося машины съехали в кювет.
«На земле лежат несколько человек», — написали в посте.
Официально информацию не комментировали.
Позже ГАИ опубликовала подробности ДТП. Пострадали восемь человек.
Фото и видео: Telegram-канал «Усы Куракиной»