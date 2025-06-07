В ДТП в Рязанской области пострадали восемь человек

7 июня, примерно в 14:40, в Рязанском районе, на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Поло» и «Ситроен». В результате происшествия водитель автомобиля «Ситроен», его пассажиры в возрасте 26-ти, 9-ти и 6-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля «Фольксваген», его три пассажира в возрасте 19-ти лет также получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП в Рязанской области пострадали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.

ДТП произошло 7 июня, примерно в 14:40, в Рязанском районе на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации полиции, столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Ситроен».

В результате происшествия водитель автомобиля «Ситроен», его пассажиры в возрасте 26-ти, 9-ти и 6-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Водитель «Фольксвагена», его три пассажира в возрасте 19-ти лет также получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места ДТП.