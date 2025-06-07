Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
27°
Вск, 08
27°
Пнд, 09
27°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 07/06 11:25
Нал. EUR 91.70 / 92.47 07/06 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
10 193
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
19 465
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
20 084
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
27 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан; от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц; от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц. Ранее, по данным агентства, ограничение на продажу энергетиков детям действовало в отдельных регионах, но за это привлекали к ответственности только в Московской области и Санкт-Петербурге.

В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передало 7 июня РИА Новости.

Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей следующие штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям:

  • от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан;
  • от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц;
  • от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее, по данным агентства, ограничение на продажу энергетиков детям действовало в отдельных регионах, но за это привлекали к ответственности только в Московской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, Госдума приняла проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.