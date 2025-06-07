В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан; от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц; от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц. Ранее, по данным агентства, ограничение на продажу энергетиков детям действовало в отдельных регионах, но за это привлекали к ответственности только в Московской области и Санкт-Петербурге.
В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передало 7 июня РИА Новости.
Закон дополняет административный кодекс новой статьей, устанавливающей следующие штрафы за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям:
- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан;
- от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц;
- от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц.
Ранее, по данным агентства, ограничение на продажу энергетиков детям действовало в отдельных регионах, но за это привлекали к ответственности только в Московской области и Санкт-Петербурге.
Напомним, Госдума приняла проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.