Госдума приняла проект о штрафах до 500 тысяч за продажу энергетиков детям

Законопроект приняли во втором и третьем чтениях. Теперь за продажу энергетиков детям введены штрафы — до 50 тысяч для физических лиц, до 200 для должностных лиц и до 500 тысяч для юридических.

Госдума приняла проект о штрафах до 500 тысяч за продажу энергетиков детям. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

Теперь за продажу энергетиков детям введены штрафы — до 50 тысяч для физических лиц, до 200 для должностных лиц и до 500 тысяч для юридических.