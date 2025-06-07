В музее-заповеднике Есенина из-за урагана рухнули деревья и отключился свет
В пресс-службе музея заявили, что из-за последствий урагана, во время которого повалило деревья и отключилось электричество, экспозиции закрыты до конца дня.
7 июня в музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново Рыбновского района из-за урагана повалило деревья. Об этом сообщили в соцсетях.
Пресс-служба музея в соцсетях предупредила, что из-за последствий урагана, во время которого повалило деревья и отключилось электричество, экспозиции закрыты до конца дня.
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Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»