Рязанцы показали последствия непогоды в регионе
В Касимове, по словам очевидцев, из-за ветра упало дерево на улице Московской, проезд перекрыт. Отмечается, что экстренные службы уже занимаются устранением последствий непогоды. В деревне Кузьминское Рыбновского района из-за сильного ветра и ливня деревья упали на провода. Кроме того, опрокинулась остановка, рухнул столб, а также сорвало крышу магазина.
Рязанцы показали последствия непогоды в регионе. Кадры разместили 7 июня в соцсетях.
В Касимове, по словам очевидцев, из-за ветра упало дерево на улице Московской, проезд перекрыт. Отмечается, что экстренные службы уже занимаются устранением последствий непогоды.
В деревне Кузьминское Рыбновского района, как рассказали местные жители, из-за сильного ветра и ливня деревья упали на провода. Кроме того, опрокинулась остановка, рухнул столб, а также сорвало крышу магазина, добавили очевидцы.
Фото и видео: Telegram-каналы «Типичный Касимов», «Рязань. Происшествия»