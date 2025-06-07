Рязанцы показали последствия непогоды в регионе

В Касимове, по словам очевидцев, из-за ветра упало дерево на улице Московской, проезд перекрыт. Отмечается, что экстренные службы уже занимаются устранением последствий непогоды. В деревне Кузьминское Рыбновского района из-за сильного ветра и ливня деревья упали на провода. Кроме того, опрокинулась остановка, рухнул столб, а также сорвало крышу магазина.