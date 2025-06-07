На территории рязанской школы заметили машины экстренных служб
Инцидент произошел 7 июня в рыбновской школе № 3. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в здании произошло короткое замыкание без последующего загорания. Пожара не было
На территории рязанской школы заметили машины экстренных служб. Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел 7 июня в школе № 3 в Рыбном. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РЗН. инфо, в здании произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Пожара не было.