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На территории рязанской школы заметили машины экстренных служб
Инцидент произошел 7 июня в рыбновской школе № 3. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в здании произошло короткое замыкание без последующего загорания. Пожара не было

На территории рязанской школы заметили машины экстренных служб. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел 7 июня в школе № 3 в Рыбном. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РЗН. инфо, в здании произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Пожара не было.