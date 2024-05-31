Рязанцы пожаловались на неработающие кондиционеры в новых автобусах

В публикации отмечается, что температура воздуха в салоне составляла +33 градуса (при +30 — на улице).

Рязанцы рассказали о неработающих кондиционерах в новых автобусах. Информация появилась в соцсетях.

В публикации отмечается, что температура воздуха в салоне составляла +33 градуса (при +30 — на улице).

«Вы ждете, когда кто-то умрет от удушья или станет плохо? А впереди лето и будет еще жарче!», — написали пользователи. Пользователи особенно пожалели пожилых кондукторов. «Мы-то в любой момент можем выйти, а они обязаны отработать смену, и с работы не уволиться, как потом прожить на нищенскую пенсию?» — сообщается в посте.