ВС России авиаударом сорвали украинский флаг с администрации Херсона

Отмечается, что всю ночь и утро российские военные били по местам дислокации ВСУ и властей в Харькове, Сумах, Одессе и части Херсонской области, которая находится под контролем Киева. Напомним, Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

ВС России авиаударом сорвали украинский флаг со здания администрации Херсона. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Отмечается, что всю ночь и утро российские военные били по местам дислокации ВСУ и властей в Харькове, Сумах, Одессе и части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

Напомним, Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.