Рязанка засунула в себя презерватив с наркотиками и хотела пронести в колонию

Отмечается, что женщина спрятала в своем теле презерватив, внутри которого находился сверток с порошками неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это был наркотик. Общий вес запрещенных веществ составил около девяти граммов. Были обнаружены мефедрон массой — 3,02 г, метадон — 1,97 г, МДМА — 2,31 г и кокаин массой 1,67 г. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Рязанка засунула в себя презерватив с наркотиками и хотела пронести в колонию. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН по региону.

Инцидент произошел в ИК-3. Отмечается, что женщина спрятала в своем теле презерватив, внутри которого находился сверток с порошками неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это был наркотик.

Общий вес запрещенных веществ составил около девяти граммов. Были обнаружены мефедрон массой — 3,02 г, метадон — 1,97 г, МДМА — 2,31 г и кокаин массой 1,67 г.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.